Polícia israelita interroga Benjamin Netanyahu

Segundo a AFP, várias equipas da polícia israelita entraram, esta manhã, na residência oficial do governante israelita. A mulher do líder do executivo, Sara Netanyahu, terá sido também interrogada pelos investigadores, de acordo com os media israelitas.

Em causa estão as relações da família Netanyahu com o empresário Shaul Elovitch, o principal acionista do Bezeq, o maior grupo de telecomunicações de Israel.

A polícia suspeita que a família do primeiro-ministro foi favorecida pela publicação de um portal informativo, de Elovitch, em troca de favores e contratos estatais com a Bezeq, nos últimos anos.