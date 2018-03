Grupo ligado à Al-Qaeda reivindica ataques em Ouagadougou

Tamanho do texto

Um grupo do Mali associado à Al-Qaeda reivindicou este sábado a responsabilidade pelos atentados em Ouagadougou, capital do Burkina Faso, que fizeram 16 mortos na sexta-feira.

De acordo com a agência de notícias Alakhbar, da Mauritânia, esta ofensiva do grupo Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin terá surgido como reação à morte de um dos seus líderes, Mohamed al-Ancari, às mãos das tropas francesas presentes no Mali.

Este grupo geralmente usa a Alakhbar para reivindicar a responsabilidade por ataques contra alvos civis e militares na região do Sahel, no oeste de África.

Os locais dos ataques já foram visitados pelo primeiro-ministro burkinabé, Paul Kaba Thiéba, e pelo embaixador francês no país, Xavier Lapeyre de Cabanes.

Entretanto, Burkina Faso e França já garantiram que o incidente vai apenas reforçar a colaboração entre as duas nações.