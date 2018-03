Mau tempo deixa rasto de morte e destruição nos EUA

Tamanho do texto

Um rasto de morte e destruição, foi o resultado da poderosa tempestade apelidada de "bomba ciclone" no nordeste dos Estados Unidos.

Cinco pessoas morreram, várias regiões costeiras ficaram inundadas, perturbações nos transportes e registou-se insuficiência elétrica nalgumas povoações.

Espera-se uma melhoria do estado do tempo mas o vento forte, que chegou a atingir os 150 quilómetros por hora, deverá manter-se forte.

Do outro lado do Atlântico, a Europa recupera da vaga de frio polar e da tempestade Emma. De acordo com a agência de notícias France-Press, morreram 60 pessoas nos últimos dias, a maioria na Polónia.