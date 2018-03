Putin promete "vitórias" no século XXI

À primeira vista, os atletas medalhados nos jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul parecem ser as estrelas que se apresentam ao público neste estádio de Moscovo, mas não por muito tempo. A entrada do, ainda, chefe de Estado russo e candidato a um novo mandato ofuscou a presença dos atletas não fosse este mais um evento da campanha eleitoral para as presidenciais.