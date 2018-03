UE prepara retaliação sobre produtos icónicos dos EUA

Tamanho do texto

A União Europeia está a preparar medidas de retaliação contra empresas e marcas dos Estados Unidos, como a "Harley-Davidson, Bourbon e Levis", depois do anúncio do Presidente norte-americano, Donald Trump, de aplicar taxas às importações de aço e alumínio.

"Então, agora, nós vamos também impor taxas de importação. Isto é basicamente um processo estúpido, o facto de sermos obrigados a fazer isto. Mas temos que o fazer. Agora vamos impor taxas nas motas Harley Davidson, nas calças de ganga Levis ou no Bourbon. Nós também podemos ser estúpidos, também temos que ser estúpidos deste modo", declarou o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Trump, anunciou taxas de importações no aço - 25% - e alumínio - 10% - para apoiar os produtores e aumentar o número de postos de trabalho.

Primeiro-ministro canadiano também reagiu. "Estamos a dar a entender à administração americana a natureza inaceitável destas propostas que lhes vai doer tanto quanto nos vai fazer doer a nós", disse Justin Trudeau.

Os Estados Unidos importam 30 milhões de toneladas de aço por ano, sendo o maior importador do mundo, As bolsas dos Estados Unidos encerraram com um movimento misto, a darem algumas tréguas aos receios de uma guerra comercial.

(Com Lusa)