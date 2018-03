Abstenção é presença real nas eleições italianas

Tamanho do texto

Uma alta abstenção é uma probabilidade bastante real nesta jornada eleitoral em Itália. As últimas sondagens publicadas no país, a meio de fevereiro, apontavam para mais de 30 por cento de indecisos, não só acerca de em quem votar, mas mesmo sobre a própria possibilidade de se deslocarem às urnas. A meio do dia, a taxa de participação era de pouco mais de 19 por cento.