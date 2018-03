Capitão da Fiorentina encontrado morto

Tamanho do texto

Morreu Davide Astori, capitão da Fiorentina. O jogador de 31 anos foi encontrado morto, este domingo, pelos colegas de equipa no quatro do hotel onde a Fiorentina estava instalada para o jogo com a Udinese. O encontro foi, entretanto, suspenso tal como todos os outros previstos para este domingo.