Quioto celebra dia das meninas

Cidadãos de Quioto, no Japão, marcaram presença no histórico Santuário de Shimogamo no para marcar o Dia das Meninas.

O dia das meninas, celebrado no Japão no dia 3 de março, faz deslocar milhares de famílias com jovens filhas e, geralmente, exibem um conjunto de bonecas hina numa escada.

Este sábado, no santuário Património Mundial da UNESCO, um homem e uma mulher vestidos com trajes antigos desempenharam os papéis de Odairi-sama, boneca do imperador, e Ohina-sama, boneca da Imperatriz. Colocaram bonecas de papel em cestas que de seguida deixaram a flutuar.

Crianças de um jardim-de-infância local também colocaram bonecas de papel na água e cantaram uma música para celebrar o festival.