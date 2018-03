A análise à vitória do Cinco Estrelas

O Movimento Cinco Estrelas celebra uma vitória histórica. Com um consenso alargado, tem a possibilidade de estar no coração de uma coligação governativa alargada. O correspondente da Euronews em Itália, Claudio Lavanga, faz a análise: "Foi uma vitória histórica para o Movimento Cinco Estrelas nesta noite eleitoral, o partido fez melhor do que os prognósticos mais otimistas esperavam, ao alcançar um resultado e um consenso que lhe possibilita criar um governo de coligação alargada. Aquilo que ainda precisamos de perceber é com quem é que podem coligar-se. Por exemplo, com o Partido Democrático, com quem partilham uma abordagem progressista em relação à economia; ou podem também coligar-se com a Lega, uma vez que são os dois movimentos populistas e eurocéticos. O que também precisamos perceber é se os eleitores do Cinco Estrelas vão perdoar uma aliança com os tradicionais rivais, como o Partido Democrático ou a Lega".