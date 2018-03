"A Forma da Água" vence Óscar para melhor filme

Tamanho do texto

Pela 4.ª vez em cinco anos, um mexicano venceu o Óscar de Melhor Realização. Guillermo del Toro triunfou na 90.ª edição dos Prémios da Academia com o filme "A Forma da Água."

Indicada para 13 estatuetas, a película era a grande favorita da noite e arrecadou um total de quatro levando ainda o Óscar de Melhor Filme, de Melhor Cenografia e Melhor Banda Sonora Original.

Sem surpresas, Frances McDormand venceu o Óscar de Melhor Atriz Principal, o segundo da carreira, pelo desempenho em "Três Cartazes à Beira da Estrada."

O filme era um dos grandes nomeados na principal categoria da noite, mas acabou apenas por arrecadar outro prémio. Sam Rockwell levou a estatueta na categoria de Melhor Ator Secundário. Foi a primeira da carreira.

O prémio de Melhor Ator Principal foi para Gary Oldman pela interpretação como Winston Churchill no filme "A Hora Mais Negra".

O Óscar de Melhor Atriz Secundária foi para Allison Janney pelo filme "Eu, Tonya."

"Dunkirk", de Christopher Nolan, tinha oito nomeações. Conseguiu três estatuetas em categorias técnicas: Melhor Montagem, Montagem de Som, Melhor Mistura de Som.

Lista dos vencedores da 90.ª edição dos Óscares:

Melhor filme:

"A Forma da Água"

Melhor realização:

Guillermo del Toro - "A Forma da Água"

Melhor ator:

Gary Oldman - "A Hora mais Negra"

Melhor ator secundário:

Sam Rockwell - "Três cartazes à beira da estrada"

Melhor atriz:

Frances McDormand - "Três cartazes à beira da estrada"

Melhor atriz secundária:

Allison Janney - "Eu, Tonya"

Melhor fotografia:

"Blade Runner 2049"

Melhor argumento adaptado:

"Chama-me pelo teu nome"

Melhor argumento original:

"Foge"

Melhor filme estrangeiro:

"Uma mulher fantástica"

Melhor filme de animação:

"Coco"

Melhor documentário:

"Icarus"

Melhor documentário em curta-metragem:

"Heaven Is a Traffic Jam on the 405"

Melhor curta-metragem:

"The Silent Child"

Melhor curta-metragem de animação:

"Dear Basketball"

Melhor cenografia:

"A Forma da Água"

Melhor montagem:

"Dunkirk"

Melhor caracterização:

"A Hora mais Negra"

Melhor guarda-roupa:

"Linha fantasma"

Melhor banda sonora original:

"A Forma da Água"

Melhor canção:

"Remember Me" - "Coco"

Melhor montagem de som:

"Dunkirk"

Melhor mistura de som:

"Dunkirk"

Melhores efeitos visuais:

"Blade Runner 2049"