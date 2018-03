Instabilidade política em Itália não afeta bolsas eruopeias

Tamanho do texto

Esta segunda-feira, as bolsas europeias fecharam, na sua maioria, com ligeiras subidas. O euro manteve-se firme, face ao dólar, e o petróleo subiu mais de 2% devido à expectativa de quebra de reservas nos Estados Unidos da América.

O analista financeiro Guido Gennacari, justifica que "o principal medo dos mercados era voltar às urnas, novamente, em junho, ou em outubro. Em vez disso, parece que vão encontrar uma solução, haverá estabilidade, haverá um Governo. Mas estamos em Itália e temos Governos muito curtos ".

A contribuir para acalmar os mercados, os juros da dívida pública da Alemanha a dez anos recuaram 3,4 pontos resultado do anúncio do SPD, no domingo.

O Partido Social-Democrata germânico aprovou um Governo de coligação com a CDU de Angela Merkel.