Itália rendida aos partidos eurocéticos

Os partidos antissistema triunfaram em Itália. O país está mergulhado na incerteza, depois das eleições que deram o maior número de votos num partido individual ao Movimento Cinco Estrelas, fundado pelo comediante Beppe Grillo. Nenhum partido ou coligação conseguiu uma maioria clara para governar. Em termos de alianças, foi o bloco do centro-direita de Silvio Berlusconi a vencer, com sensivelmente a mesma percentagem que o Cinco Estrelas no voto para a Câmara de Deputados e uma vantagem de 5 pontos no Senado.