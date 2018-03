Marinha dos EUA aporta no Vietname

Tamanho do texto

Pela primeira vez, desde a Guerra do Vietname, que um porta-aviões da Marinha dos EUA visita um porto vietnamita, o da cidade de Danang.

Os norte-americanos procuram reforçar as relações entre os dois países, com vista a impedir o expansionismo de Pequim no Mar da China:

"Os dois países partilham, o interesse de conter a expansão de Pequim no mar da China Meridional, principalmente no que diz respeito à contenta territorial entre a China e o Vietname. No entanto, parece-me que o Vietname não pretende tornar-se um aliado dos Estados Unidos, a estratégia é, basicamente a de procurar uma espécie de equilíbrio de poder", adianta o analista político Joseph Cheng.

A visita acontece no momento em que Pequim aumenta o seu poderio militar nas ilhas Paracel e em sete ilhas artificiais do arquipélago de Spratlys, também reivindicadas pelo Vietname.