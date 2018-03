Presidente alemão abre caminho à reeleição de Merkel

Merkel promete trabalhar rápido depois da reeleição e diz que fará o melhor pelo país:

"É importante que comecemos rapidamente com o nosso trabalho e, como possível nova chanceler, espero ser reeleita. Posso e farei tudo para que este governo funcione bem pelos alemães", afirmou Merkel.

Para ser reeleita, à primeira volta e com maioria absoluta, Merkel precisa de 355 votos; os deputados da "grande coligação", somam 399.

A CDU de Merkel terá as pastas da Saúde, Defesa, Economia, Agricultura, e Educação. A CSU com a do Interior, Desenvolvimento e Transportes. O SPD com as restantes seis, entre elas a das Finanças e Negócios Estrangeiros.