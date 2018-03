Salvini quer liderar governo

Tamanho do texto

Impulsionado pelos resultados da sua Liga nas eleições deste domingo em Itália, o líder da formação eurocética e anti-imigração, Matteo Salvini, reivindica para si próprio o cargo de primeiro-ministro. O chefe da Liga garantiu que a coligação de direita com o partido de Silvio Berlusconi tem "o direito e o dever de governar".

Salvini: "É uma vitória extraordinária, estamos orgulhosos. Dá-nos alegria e responsabilidade. Milhões de italianos pediram-nos para liderar o país e libertá-lo da precariedade e insegurança decididos pelas leis de Renzi e de Bruxelas."

Apesar do Movimento 5 Estrelas ter sido o partido mais votado, de forma isolada, a coligação da Liga e do Forza Italia de Berlusconi venceu o escrutínio, com 37 por cento dos votos, a maioria dos quais para a formação de Salvini.