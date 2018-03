Team Sky acusada de contornar regras antidoping

Na sua conta tweeter, o ciclista negou: "acho tão triste que possam ser feitas acusações, que as pessoas possam ser acusadas de coisas que nunca fizeram e que são consideradas como factos. Eu refuto fortemente a alegação de que qualquer medicamento foi usado sem necessidade médica. Espero poder dizer o que tenho a dizer nos próximos dias e dar a minha versão."

Mas o relatório da comissão de inquérito do Parlamento britânico sobre doping no desporto, aguardado desde há meses, foi publicado, segunda-feira, e é arrasador para a Sky. A melhor equipa de ciclismo do Mundo é acusada de contornar a ética, mas não o Código Mundial Antidoping, para ganhar a Volta a França de 2012.

As conclusões baseiam-se, em particular, em dois casos: o de um medicamento administrado a Bradley Wiggins no Critérium du Dauphiné em 2011 e o de autorizações para uso terapêutico (AUT) emitido para Wiggins para triamcinolona, um corticosteróide, antes do Tour de France 2012 que o inglês ganhou.