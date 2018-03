Coreia do Norte pronta para negociar nuclear

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, mostrou-se disponível para negociar a questão nuclear com os Estados Unidos e suspender os testes nucleares durante as negociações. Isto foi dito pela delegação sul-coreana, de regresso a Seul depois do encontro em Pyongyang com o líder norte-coreano. Foi a primeira visita de uma delegação ao vizinho do norte desde 2011.