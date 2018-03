Setenta e dois migrantes provenientes de vários países africanos chegaram esta terça-feira ao porto de Pozzallo, a bordo do navio SOS Méditerranée Aquarius. Trinta são sobreviventes de um naufrágio no Mediterrâneo. Os restantes 42 encontravam-se a bordo de uma embarcação com 130 pessoas, resgatada por um navio mercante e pela Guarda Costeira líbia, que reencaminhou a maioria dos migrantes a bordo para o seu território.