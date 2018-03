Surpresa, apreensão e descrença entre os italianos

Tamanho do texto

Itália acorda, devagarinho, para uma nova realidade, que a maioria dos eleitores que votou escolheu. Para outros a surpresa e apreensão é grande mas há quem já tivesse um sentimento de descrença antes do escrutínio.

"É preocupante e levanta questões de fundo. Não ficamos lá muito bem na fotografia", desabafa uma italiana.

À questão: Como imagina o futuro de Itália e da Europa? Um italiano responde:

"Em relação à Europa não sei. Para Itália imagino um futuro mau. Espero que consigamos sair desta, com o tempo. Eu sou uma pessoa de esquerda mas sinto-me mal porque a esquerda destruiu Itália".

Um outro, sobre o futuro da Europa, acrescenta:

"O fim do euro. Se acabarmos com o euro, voltaremos aos velhos tempos. A economia certamente crescerá. Aqui ainda temos pessoas com 400 euros de pensão por mês. Como é que é possível? Não pode ser".