Uma mulher nos comandos de esquadra naval nipónica

A marinha japonesa nomeou pela primeira vez uma mulher para os comandos de uma esquadra naval. Ryoko Azuma, de 44 anos, vai ter sob as suas ordens 1000 tripulantes, divididos entre quatro navios, entre os quais o porta-helicópteros "Izumo", a maior embarcação militar construída pelo Japão desde a Segunda Guerra Mundial.

Azuma: "Eu, pessoalmente, não me preocupo grande coisa com o meu género. Quero concentrar-me no desempenho das minhas responsabilidades como comandante desta esquadra."

As forças armadas nipónicas contam atualmente com 14.000 mulheres, que constituem apenas 6 por cento dos seus efetivos. A marinha japonesa só aboliu há dez anos a proibição das mulheres de servirem a bordo de navios de guerra.