As conquistas das mulheres em 2017

A Islândia tornou-se no primeiro país do mundo a criar uma lei que exige a igualdade de salários entre homens e mulheres. O objetivo do país é eliminar as desigualdades até 2020.

O filme “Mulher Maravilha”, com a heroína que inspira campanhas de igualdade de género das Nações Unidas, tornou-se no filme mais rentável, até hoje, realizado por uma mulher.

Para evitar os estereótipos, França aprovou leis que exigem a indicação do uso de photoshop em todos os meios de comunicação e um atestado médico de saúde para as modelos.

Na Arábia Saudita, as mulheres já podem ter aulas de condução. O país era o único no mundo onde só os homens podiam conduzir.

Em Hollywood, as acusações contra o produtor Harvey Weinstein deram origem à campanha #MeToo que reuniu milhões de mulheres que foram vítimas de assédio sexual.

O casamento entre pessoas do mesmo sexo foi aprovado pelo parlamento australiano.

Emma Gonzales tornou-se a voz dos estudantes contra a venda de armas nos Estados Unidos, depois do massacre numa escola da Florida.

Na Turquia, milhares de mulheres concentraram-se junto da fronteira com a Síria para lembrar as populações cercadas pela guerra.