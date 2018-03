Berlusconi reclama direito do centro-direita formar Governo

O antigo primeiro-ministro, impedido de ocupar cargos públicos até 2019, pronunciou-se esta terça-feira pela primeira vez desde as eleições de domingo através de uma mensagem vídeo gravada na famosa casa de Arcore.

"Juntos, contribuímos decisivamente para a construção da coligação de centro-direita e para a vitória da mesma. Em relação ao resultado do Força Itália, seria bastante diferente se não me tivessem impedido de concorrer como candidato com plenos direitos. [...] No respeito pelos aliados e pelos pactos, continuo a ser líder do Força Itália. Serei o coordenador do centro-direita, o garante do caráter compacto da coligação", sublinhou Berlusconi.

O antigo chefe de Governo reconheceu também o primado da Liga, de Matteo Salvini, no seio da coligação de centro-direita.

O Força Itália perdeu muito apoio de base para a Liga e o Movimento 5 Estrelas.

Berlusconi esperava que a formação que lidera, que teve cerca de 14% dos votos, ficasse à frente da Liga, com 17%, para ter o direito de escolher o líder da aliança. A decisão está agora nas mãos de Salvini.