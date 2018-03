Colômbia interceta cinco toneladas de "coca" a caminho da Europa

A rentabilidade desta apreensão foi avaliada em 350 milhões de euros.

A droga estava dissimulada num contentor de bananas a bordo de um barco com bandeira do Chipre, que tinha como destino a Bélgica. A apreensão aconteceu no golfo de Urabá, no noroeste do país, não muito longe do Panamá.

O ministério da Defesa colombiano informou haver fortes suspeitas de que a droga pertencia ao Clã do Golfo, o atual maior cartel colombiano.

O líder do Clã do Golfo, Dairo Antonio "Otoniel" Úsuga, é o atual homem mais procurado da Colômbia, sendo o alvo de uma recompensa pela captura de cinco milhões de dólares oferecida pelos Estados Unidos.

Desde 2014, as autoridades colombianas já apreenderam mais de 200 toneladas de cocaína. Só este ano, de acordo com o Ministério da Defesa, já foram intercetadas 60 toneladas deste estupefaciente no território colombiano.