Mais uma baixa na Administração Trump

É uma baixa no governo de Donald Trump.

Desta vez: Gary Cohn, principal conselheiro económico do presidente norte-americano, decidiu que vai abandonar o cargo governamental. O anúncio foi feito pela casa branca esta terça-feira.

Cohn era diretor do Conselho Económico Nacional. Apesar de ainda não serem conhecidas as causas da saída, esta decisão chega depois da administração Trump ter anunciado que pretende aplicar tarifas às importações de aço e alumínio, decisão que Gary Cohn criticava fortemente.

O veterano de Wall Street saiu da Goldman Sachs em 2017 para integrar o governo de Donald Trump, governo ao qual diz adeus nas próximas semanas.

Donald Trump reagiu à saída do conselheiro num comunicado enviado ao "The New York Times".

“Gary tem sido um grande conselheiro económico e fez um trabalho soberbo a gerir a nossa agenda, ajundando a aplicar taxas históricas e reformas para libertar, uma vez mais, a economia norte-americana”, escreveu o presidente norte-americano.

“Ele é um talento raro, e agradeço-lhe pelo serviço sempre dedicado que prestou ao povo norte-americano”.

Donald trump perde assim mais um braço direito no governo, uma semana depois de Hope Hicks, Diretora de Comunicação da Casa Branca, também ter abandonado o cargo que desempenhava.