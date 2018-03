Mulheres aprendem a conduzir na Arábia Saudita

As aulas de condução para obter a carta já começaram no país porque dentro de meses termina uma proibição tão polémica como discriminatória.

"É um passo importante para empoderar as mulheres. Todas as mulheres precisavam disto. Agora é a altura certa para fazê-lo", diz Joanna al-Fattani, que está a aprender a conduzir.

No campus da universidade de Effat, em Jeddah, apenas para mulheres, as mesmas mulheres começaram a sentir a adrenalina.

"Senti-me fora do lugar. Nunca me tinha sentado do lugar do condutor num carro. Normalmente sento-me na parte de trás ou no lado direito. Foi bom. Sentimos o controlo", acrescentou a aluna de condução Sara Ghouth.

Para as empresas automóveis o levantamento da interdição é uma oportunidade de ouro para promover as marcas e aumentar as vendas no abundante mercado da Arábia Saudita.