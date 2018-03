"O Meu Avô Dizia que Via Demónios" no Cartoon Movie

Arrancou mais uma edição do Cartoon Movie, o encontro anual da indústria europeia da animação. Mais 800 profissionais marcam presença no evento internacional de pitching dedicado a longas-metragens de animação que decorre na cidade francesa de Bordéus. Durante três dias vão ser apresentados projetos em desenvolvimento a potenciais parceiros de coprodução ou financiamento. No Cartoon Movie 2018 vão ser apresentados 60 filmes de animação, entre eles está a longa-metragem "O Meu Avô Dizia que Via Demónios" de Nuno Beato.