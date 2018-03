BCE responde à letra a Donald Trump

O Banco Central Europeu (BCE) deu mais um passo no abandono dos estímulos ao euro, ao decidir não aumentar a compra de obrigações. O presidente do BCE, Mario Draghi, anunciou que este programa de 2,5 biliões de euros iria continuar para lá de setembro, se necessário, mas deu a entender que não iria ser prolongado para lá do fim do ano. Falou também da ameaça de Donald Trump de aplicar tarifas aos produtos europeus: "Há alguma preocupação com o estado das relações internacionais, porque se aplicamos tarifas aos nossos aliados, quem serão então os nossos inimigos?", disse Draghi.