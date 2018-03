"Breves de Bruxelas": licença de parentalidade, Tusk na Irlanda

A Comissão Europeia está a trabalhar numa proposta de diretiva que permita uma partilha mais equilibrada do tempo de cuidado dos filhos entre os dois progenitores, um dos temas recorrentes do Dia Internacional da Mulher, celebrado a 8 de março.

Neste programa que passa em revista a atualidade europeia destacamos, ainda, a visita do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, à República da Irlanda, onde fez questão de realçar que não haverá progresso nas negociações do Brexit se o Reino Unido não encontrar uma solução realista para a questão da fronteira na ilha da Irlanda (entre Irlanda do Norte, seu território, e a República da Irlanda).