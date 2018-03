Filme sobre favelas no Festival de Documentário de Salónica

Tamanho do texto

Festival junta os melhores documentários produzidos na Grécia.

O teatro transformou a vida de um grupo de meninos de uma favela do Rio de Janeiro - Longe das armas e da pobreza, começam a ver o futuro de forma mais risonha.

Este é o tema de "Happy Princes", documentário realizado pelo grego Panos Deligiannis: "A situação na favela é como uma guerra. Para mim, estas crianças são heróis da vida real, como podem ver no filme. É extraordinário como têm esta paixão pelo teatro, ao mesmo tempo que vivem num ambiente totalmente hostil", conta o realizador.

O filme foi um dos apresentados no primeiro dia do Festival de Filme Documental de Salónica. Outro dos documentários apresentados foi "Antonis'Voice", de Christos Kapatos. Um filme intimista, onde o realizador retrata a vida do pai, fortemente debilitado depois de sofrer uma série de tromboses.

Neste festival, são apresentadas as melhores produções gregas do ano. A edição deste ano conta com 53 longas e 25 curtas-metragens documentais.