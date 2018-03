Milhares do adeus a Davide Astori

O capitão da Fiorentina foi encontrado morto, no domingo, no hotel onde se encontrava com a equipa antes do jogo com a Udinese. A autópsia realizada dois dias depois determinou que o jogador de 31 anos morreu devido a um problema cardíaco.

O defesa italiano tinha renovado o contrato na última semana. Ao serviço da Fiorentina desde 2015, Astori que já tinha passado pelo AC Milan, Cagliari e Roma. O jogador alinhou 14 vezes pela seleção italiana. Em 2013, marcou o único golo internacional no jogo para o terceiro e quarto lugar da Taça das Confederações.

Astori que era casado deixa uma filha. Foi enterrado, esta quinta-feira, na província natal de Bérgamo, em Itália.