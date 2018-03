Num momento de grande popularidade no país da plataforma #metoo, centenas de mulheres concentraram-se na Coreia do Sul pela defesa da igualdade de género e pela luta pelo assédio e abuso sexual. O país anunciou hoje que vai aumentar as penas por abusos sexuais no local de trabalho.

O Dia da Mulher foi assinalado em vários países asiáticos.