Andará Obama em negociações com a Netflix?

Tamanho do texto

Barack Obama deverá estar em negociações com a plataforma digital Netflix para ter a própria série de tv.

Os rumores já corriam mas agora a possibilidade de vermos o ex-presidente norte-americano e a esposa Michelle Obama nos ecrãs fica mais forte, até porque o "The New York Times" avançou a notícia onde fala de uma garantia dada por fontes próximas das negociações.

Ainda nada se sabe sobre a série em específico, nem o número de episódios que terá, mas a verdade é que se realmente existir um programa sobre os Obama, estes antigos hóspedes da Casa Branca ficam com "metade" do currículo de Donald Trump, ex-estrela televisiva e atual líder do país.