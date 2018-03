Assinado acordo comercial Ásia-Pacífico TPP sem os EUA

Sem os Estados Unidos e com as tarifas norte-americanas de importação sobre o Aço e Alumínio à beira de entrar em vigor, onze países da Ásia e do pacífico assinaram em Santiago do Chile o Tratado Integral e Progressivo da Parceria Transpacífico. O acordo esteve dado como morto, depois do abandono de Washington há um ano. Os chefes da diplomacia do Chile, da Austrália, do Brunei, do Canadá, da Malásia, da México, do Japão, da Nova Zelândia, do Peru, de Singapura e do Vietname assinaram o tratado na capital chilena.