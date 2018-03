Bolsas de Xangai e Hong Kong terminam semana em alta

Tamanho do texto

A abertura ao diálogo entre Donald Trump e Kim Jong-un teve um reflexo imediato e mensurável: as bolsas de Xangai e Hong Kong terminaram a semana a registar subidas significativas. O índice Hang Seng escalou 1,1%, enquanto que a referência China Enterprises avançou 0,8%.

Os ganhos foram liderados pelos papéis da Pequim Dynamic Power, um grupo especializado na produção e distribuição energética.

Isto apesar de, no mesmo dia, o Ministério do Comércio chinês declarar "opor-se vigorosamente" à imposição de impostos por parte dos Estados Unidos sobre as importações de aço e alumínio. Em janeiro, o volume das relações comerciais entre Pequim e Pyongyang atingiu os valores mínimos desde junho de 2014.