Crianças em Ghouta vivem "Inferno na Terra", diz UNICEF

A UNICEF alerta para a situação das crianças: "A situação, para as crianças, é um Inferno na Terra. Convivem todos os dias com a morte e com mutilações. Há falta de água e de comida. As doenças estão a espalhar-se", conta Henrietta Fore, diretora executiva da organização.

A ONU denuncia, sobretudo, o bombardeamento à cidade de Douma, que está a colocar em sério risco a coluna humanitária do Crescente Vermelho, composta por 13 camiões, que se dirige para esta cidade.

Em Saqba e Hamoryah, duas cidades também na zona de Ghouta, os últimos bombardeamentos terão feito pelo menos 18 mortos, segundo o grupo pró-rebelde com sede no Reino Unido auto-intitulado "Observatório Sírio dos Direitos Humanos".