Mulheres protestam com roupas íntimas no rosto

As mulheres argentinas reuniram-se para se manifestarem pela igualdade de direitos e a legalização do aborto por ocasião do Dia Internacional do Mulher em frente ao Congresso, em Buenos Aires, onde os legisladores consideravam uma lei para legalizar a interrupção voluntária da gravidez.

Vestidas de roxo e com roupas íntimas nos rostos, as ativistas disseram que estão frustradas com os problemas sociais que afetam as mulheres mais do que os homens na nação sul-americana.