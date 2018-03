The Gift apresentam "Altar" em concerto especial na Euronews

Tamanho do texto

Banda portuguesa nascida em Alcobaça em 1994 anda pela Europa a promover o sexto álbum de originais e, antes de atuar no Luxemburgo e na Holanda, passa pelos estúdios da Euronews, em Lyon, França

Os The Gift passam pelos estúdios da Euronews esta quinta-feira, 15 de março. Num interpretação especial nos nossos estúdios, o grupo de Alcobaça vem apresentar alguns dos temas de "Altar", o sexto álbum de originais.

O disco foi produzido pelo aclamado produtor Brian Eno e misturado pelo engenheiro de som Flood. a dupla britânica é conhecida por ter trabalhado com grandes nomes da música mundial, como os U2, os Depeche Mode ou os Talking Heads e agora também com os Gift.

No ano em que celebram duas décadas sobre "Vinyl", o primeiro álbum, os The Gift têm vindo a promover "Altar" em termos internacionais. O concerto dos portugueses já passou por palcos britânicos, brasileiros, espanhóis, franceses e holandeses.

Os Gift acabam de dar dois concerto em Portugal, nos coliseus de Lisboa e Porto, e em breve rumamde novo ao centro da Europa para concertos no Luxemburgo e de novo na Holanda.

Numa entrevista no âmbito dos recenetes concertos nos Coliseus, Nuno Gonçalves, teclista, vocalista e o principal compositor do grupo, falou sobre o "rasgo de génio" que testemunhou no contributo de Brian Eno para "Altar".

Foi fantástico. Durante dois dias estivemos a tocar uma progressão de 60 acordes. Começámos a perceber que aquilo não estava a soar bem. No segundo dia a mesma coisa. No terceiro dia, ele diz-me: tira estes dois daqui, tira estes quatro dali, tira estes cinco dacolá e junta tudo. Começou a cantar e fez o 'Love Whitout Violin'. Foi o momento histórico da gravação do disco", admitiu.