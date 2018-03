Comunistas russos querem presidenciais justas

Tamanho do texto

Centenas de apoiantes e militantes do Partido Comunista russo participaram num comício, no centro de Moscovo, em apoio a Pavel Grudinin mas também exigindo eleições presidenciais justas. O pela primeira vez candidato dos comunistas à presidência russa tem vindo a criticar a atual governação e não tem papas na língua ainda que uma vitória seja um sonho impossível de concretizar:

"As autoridades ficaram assustadas. Temem que as pessoas participem nas eleições e votem num futuro mais brilhante, com esperança, esperança de que possamos mudar o mundo por uma Rússia melhor e mais rica", afirmou Grudinin.

De acordo com as sondagens Grudinin é o segundo candidato mais popular após o presidente em exercício Vladimir Putin.

Quem participou nesta manifestação fê-lo em apoio ao candidato comunista, mas não só:

"Vim aqui para exigir eleições verdadeiramente justas. Não me importa em quem as pessoas votam, mas as eleições devem ser justas", frisou um participante na manifestação.

Tudo dependerá da nossa atitude, da atitude dos nossos cidadãos. Se os cidadãos agirem de forma responsável, se virem estas eleições como uma demonstração do seu dever cívico, como fazendo parte das instituições democráticas, não será uma farsa. Cabe aos próprios cidadãos garantir que estas eleições serão justas", adiantou outro manifestante.

As presidenciais russas, agendadas para 18 de março, ficam marcadas pela polémica. Alexei Navalny, o líder da oposição, foi afastado da corrida pela Comissão Eleitoral alegando a sua condenação por fraude fiscal que o político, crítico do sistema, rejeita dizendo que a sua condenação tem uma motivação política.