Declarado estado de calamidade pública em Queensland

Estradas encerradas e mais de 200 casas inundadas. É o resultado das chuvas torrenciais no norte de Queensland, na Austrália que já levou o governo a declarar o estado de calamidade pública.

Centenas de pessoas foram obrigadas a abandonar as habitações devido à subida do nível das águas. Só durante a manhã deste sábado, os serviços de emergência receberam mais de uma centena de pedidos de ajuda.

As previsões meteorológicas apontam para uma melhoria do estado do tempo, mas a situação só deve estar normalizada dentro de alguns dias.