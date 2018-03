Exército sírio avança em Ghouta oriental

O Exército sírio intensificou as suas operações na parte central de Ghouta Oriental e, segundo a televisão estatal está perto de dividir o enclave em dois. As forças leais a Bashar al-Assad terão conseguido isolar a principal cidade da região Duma, depois de recuperarem o controlo de uma autoestrada que a liga Duma a Harasta e Misraba.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos adiantava que o Exército, que terá conseguido expulsar os rebeldes de cerca de metade do enclave, avançou para a metade da cidade de Misraba que, juntamente com uma vila vizinha, representa a última ligação entre as metades norte e sul do enclave. Com estes avanços os rebeldes ficam fragilizados em termos de capacidade de resposta e de reabastecimento.

A ofensiva síria, contra o último grande bastião rebelde arrancou a 18 de fevereiro e já fez quase um milhar de mortos, mais de 200 eram crianças. Fez ainda mais de 4.300 feridos, de acordo com o referido Observatório.