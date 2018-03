FARC passam por primeiro duelo eleitoral

A Colômbia vai a votos após uma campanha eleitoral, para as Legislativas, muito polarizada. O processo de paz com as FARC, ainda divide os colombianos. A diretora do Instituto Pensar, da Universidade Javeriana, diz que a ala direita da política rejeita o acordo de paz enquanto a esquerda defende que é preciso continuar com a implementação do acordo: