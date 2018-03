França quer ser principal "parceiro estratégico" da Índia na Europa

Tamanho do texto

De visita à Índia, Emmanuel Macron disse que quer converter França no "principal aliado estratégico" do país na Europa.

Este sábado, o Presidente francês manteve conversações oficiais com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, antes de oficializar acordos em matéria de defesa, economia e energia solar. Alcançaram-se consensos nos domínios da segurança marítima, de medidas antiterroristas e de troca de informação classificada.

Macron ressalvou ainda a importância da colaboração económica, nomeadamente na construção de infraestruturas ferroviárias, e o facto de as duas nações partilharem a mesma visão do mundo em relação ao clima.

Da agenda de Macron constam ainda encontros com empresários, uma visita ao Taj Mahal e uma viagem à cidade sagrada de Varanasi, esta segunda-feira.

O périplo segue-se à visita à China no início do ano e termina no próximo dia 12.