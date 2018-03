Londres e Riade mais perto de acordo bilionário sobre armas

Tamanho do texto

Londres e Riade estão mais perto de alcançar um acordo bilionário para a venda de 48 aeronaves Typhoon, caça-bombardeiro desenvolvido por vários países europeus, entre eles o Reino Unido. O anúncio foi feito no final de uma visita de três dias, do príncipe Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, À Grã-Bretanha. Os dois países assinaram, em Londres, uma carta de intenção de finalizar as conversações relativas à encomenda destes aviões. Este negócio está em discussão há vários anos, mas nunca foi concluído.