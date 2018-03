Putin: "Não tenho planos para alterar a Constituição"

Tamanho do texto

O chefe de Estado russo diz que não pretende alterar a Constituição para continuar no poder em 2024. A garantia foi dada durante uma entrevista à televisão norte-americana, NBC. A Magna Carta impede mais de dois mandatos consecutivos e, de acordo com Vladimir Putin, assim vai continuar.

O atual chefe de Estado russo prepara-se para renovar o mandato na presidenciais agendadas para 18 de março, depois de o principal rosto da oposição ter sido afastado da corrida eleitoral. Durante a entrevista, o antigo agente do KGB negou qualquer envolvimento nas eleições norte-americanas em 2016 e desvalorizou a eventual interferência de cidadãos russos no escrutínio. Referiu, ainda, que as ações isoladas "não representam os interesses da Rússia" e insistiu que não existem provas que cidadãos russos estejam envolvidos em eventuais ataques à democracia norte-americana.