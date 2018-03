À procura do sonho europeu

Tamanho do texto

Centenas de migrantes foram resgatados, no mar Mediterrâneo, por um barco operado por um grupo de ajuda humanitária e pela guarda costeira líbia.

Mais de 400 pessoas tentavam chegar à Europa através de Itália em diferentes embarcações. Os traficantes aproveitam a melhoria das condições do estado do tempo e do mar para rentabilizar o negócio. Só este sábado, foram intercetados três barcos. O vazio político na Líbia terá facilitado a entrada de cerca de 600 mil pessoas na Europa, nos últimos quatro anos.

De acordo com a agência europeia Frontex, há atualmente menos migrantes a entrar pelo Mediterrâneo ocidental quando comparado com o ano de 2014.