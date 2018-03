Aprovada emenda à Constituição que elimina limite de mandatos presidenciais

O parlamento chinês aprovou, este domingo, uma emenda à Constituição que acaba com o limite de mandatos presidenciais. Uma alteração que permite ao presidente Xi Jinping permanecer no cargo por tempo ilimitado. Até aqui um chefe de Estado só podia permanecer no cargo durante dois mandatos. A medida passou com a oposição de dois deputados e a abstenção de três, entre três mil representantes.