Filha de magnata turco entre as vítima de acidente aéreo

Um avião privado turco despenhou-se, este domingo, numa zona montanhosa no sul do Irão. O aparelho fazia a ligação entre os Emirados Árabes Unidos e Istambul. A bordo seguiam 11 pessoas, oito passageiros e três tripulantes. Entre as vítimas está a filha de um importante homem de negócios turco.