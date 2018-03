Moscovo anuncia ter testado com sucesso novo míssil hipersónico

Moscovo testou com sucesso o lançamento do novo míssil hipersónico integrado no sistema de mísseis aéreos de alta precisão Kinzhal. O anúncio foi feito pelo ministro da defesa russo.

Com um alcance superior a 2 mil quilómetros e uma velocidade dez vezes superior à do som, esta é o que Vladimir Putin chama de "arma ideal." E não é por caso. Foi apresentada 17 dias antes das eleições presidenciais pelo chefe de Estado e candidato a um novo mandato durante o discurso sobre o Estado da nação, juntamente, com o novo arsenal estratégico do país.

Chamou, no entanto, a atenção por ter sido apresentada com uma particularidade: a de iludir o escudo de defesa norte-americano. Putin disse, na altura tratar-se de "um míssil de cruzeiro de baixa altitude, com uma carga nuclear com alcance, praticamente, ilimitado e com uma trajetória imprevisível." Uma arma que estará ao serviço do exército russo há pouco mais de três meses.

Aos eleitores, o homem que domina a política russa há 18 anos promete vitórias. A primeira pode acontecer já no próximo domingo com a renovação do mandato depois de Alexei Navalny, o principal opositor de Putin ter sido afastado da corrida eleitoral.