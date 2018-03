EUA não impõem mais condições mas não fazem concessões à Coreia do Norte

Os Estados Unidos não vão impor mais condições para negociar com a Coreia do Norte...mas também não vão fazer qualquer tipo de concessões.

A garantia é dada por Washington numa altura em que se está a preparar o primeiro encontro de sempre entre os líderes dos dois países. Kim Jong-Un já prometeu que não avançar com mais testes nucleares ou de mísseis, nem criticar os exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e Coreia do Sul.

O diretor da CIA acredita que se está a assistir a um momento histórico. Em entrevista ao canal de televisão norte-americano, Fox News, Mike Pompeo afirma que nunca antes os norte-coreanos estiveram numa posição em que a economia estivesse tanto em risco, em que a liderança do país estivesse sob tanta pressão, de tal forma que Kim Jong-Un tivesse de ceder."

Entretanto, as autoridades sul coreanas avançaram que Pyongyang ainda não deu mais informações sobre as cimeiras que devem ocorrer entre os dois países e os Estados Unidos. O governo de Seul acredita que a Coreia do Norte precisa de mais tempo para preparar os encontros mesmo que o Kim Jong Un tenha dito na semana passada que estava pronto para debater a desnuclearização, caso fosse garantida a segurança do país.