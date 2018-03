Mourinho: "De Boer é o pior treinador da história da Premier League"

Tamanho do texto

O técnico português do Manchester United não gostou das declarações do holandês sobre Marcus Rashford.

No sábado, após a vitória dos "red devils" sobre o Liverpool, onde Rashford marcou dois golos, De Boer afirmou "que era uma pena que o jogador inglês esteja a ser treinado por José Mourinho pois, é preciso dar-lhe tempo em que possa cometer erros. Com Mourinho não é assim" pois "ele quer resultados".

Mourinho respondeu assim: "Li umas declarações do pior treinador da história da da Primeira Liga, o Frank de Boer - sete jogos, sete derrotas, zero golos marcados - nas quais ele dizia que não era bom para o Marcus Rashford trabalhar com um treinador como eu porque o mais importante para mim é ganhar. Se ele fosse treinado pelo Frank certamente iria aprender como perder".

As palavras de José Mourinho surgiram esta segunda-feira, à margem da conferência de imprensa do próximo jogo da Liga dos Campeões com o Sevilha, que terá lugar esta terça-feira.